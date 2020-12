Attimi di paura, un Range Over si è ribaltato in via Ghandi a Marcianise . All’interno dell’auto si trovavano una donna con il foglio piccolo. Fortunatamente le condizioni non sono apparse gravi in seguito all’impatto con l’auto che si ritrovava su un fianco. Sul posto sono giunti in Vigili Del Fuoco che hanno estratto la donna e il figlio dalle lamiere . Da chiarire la dinamica dell’incidente su cui sono in corso accertamenti da parte della polizia Municipale.