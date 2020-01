Grazzanise – Il 9° Stormo “Francesco Baracca” fa tappa ad Eboli per orientamento scolastico

GRAZZANISE – Si è appena conclusa l’attività di orientamento scolastico approvata dallo Stato Maggiore Aeronautica (SMA) ed organizzata dal 9 Stormo di Grazzanise (CE) a favore dell’IIS MATTEI FORTUNATO di Eboli (SA).



L’iniziativa è stata organizzata per offrire agli alunni dell’Istituto Tecnico Aeronautico e Agrario un efficace orientamento formativo post diploma, la conoscenza di Concorsi e Opportunità di lavoro propri dell’Aeronautica Militare, l’ attuazione di un modulo didattico finalizzato alla diffusione della cultura aeronautica, in particolare per gli studenti dell’Indirizzo Trasporti e Logistica, Costruzione del mezzo aereo, garantendo l’ampliamento stabile dell’offerta formativa ministeriale mediante attività inerenti velivoli, sistemi APR, meteo e applicazioni/previsioni anche nel settore dell’agricoltura e rispondendo alle domande e alle curiosità della potenziale “nuova generazione dell’Aeronautica Militare”.



L’iniziativa, infatti, si propone di declinare l’offerta educativo-didattica rispondendo ai bisogni formativi degli studenti in alleanza e sinergia, valorizzare i talenti, garantire una educazione permanente alla legalità ed alla cittadinanza attiva, promuovere la riflessione tra gli studenti sulla missione dell’Aeronautica militare.



La giornata è iniziata con l’atterraggio in mattinata nei pressi dell’Istituto di un elicottero HH212 con a bordo il Comandante del 9 Stormo Colonnello AArnn Nicola LUCIVERO, accompagnato da un team di relatori del 9° Stormo e dello SMA.

Dopo i saluti istituzionali del Dirigente scolastico, prof.ssa Laura CESTARO, del Sindaco di Eboli, dott. Massimo CARIELLO, del Colonnello Ciriaco Fausto TROISI, Comandante del comprensorio di Persano e del Comandante del 9° Stormo, il Colonnello Luca DI ZITTI del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare ha dato il via alla presentazione dell’evento, susseguita dagli interventi dei vari relatori che hanno illustrato le opportunità di carriera offerte dell’Aeronautica Militare, anche in funzione del bando di concorso per l’Accademia Aeronautica attualmente in corso.



La giornata “Flight Day”, così denominata dall’Istituto, è stata inoltre occasione per consentire agli oltre 300 studenti di avere un contatto diretto con l’Aeronautica Militare, sempre più tra la gente e con la gente, e conoscerne il lavoro quotidianamente svolto a favore della collettività e del cittadino.

I giovani alunni, infatti, hanno avuto modo di vivere, in maniera ricca ed entusiasmante, alcune delle peculiari attività dello Stormo, grazie sia alla presenza di un Team di Fucilieri dell’Aria che hanno interagito con loro fornendo alcuni principi di “Tecniche di difesa personale” , sia grazie alla presenza dell’elicottero HH212 sul quale gli allievi dell’Istituto Tecnico Aeronautico hanno avuto la possibilità di sedersi all’interno, toccare con mano la strumentazione di bordo, scattare qualche foto e sentirsi per qualche istante dei giovani Top Gun.



A loro volta gli studenti hanno ospitato i rappresentanti dell’Arma Azzurra presso i loro numerosi ed attrezzati laboratori tecnici dove quotidianamente le nuove leve operano all’insegna dell’innovazione tecnologica correlata ai moderni principi di sviluppo sostenibile.

A conclusione della visita, il Dirigente scolastico, nel ringraziare L’Aeronautica Militare ed il 9° Stormo per la presenza ed il contributo reso, si è detto particolarmente soddisfatto dal punto di vista formativo per la giornata trascorsa sottolineando, ancora una volta l’importanza di tali attività nell’ambito dell’orientamento scolastico.



Il 9° Stormo, con i suoi assetti di volo HH-212 svolge operazioni di supporto alle Operazioni Speciali nonché di ricerca e soccorso di personale sia in Italia che nell’ambito delle missioni internazionali, fornendo il supporto aereo alle forze di superficie e intervenendo, in presenza di feriti, con l’attività di evacuazione sanitaria d’emergenza.

Il Reparto inoltre, con i Fucilieri dell’aria, concorrere al dispositivo di sicurezza di rischieramenti militari all’estero, a operazioni di mantenimento della pace e di soccorso umanitario, nonché all’attuazione in campo nazionale di misure di protezione in occasione di grandi eventi o di mantenimento dell’ordine pubblico.



Il 9° stormo, comandato dal Colonnello pilota Nicola LUCIVERO, dipende dal Comando Forze di Supporto e Speciali per il tramite della 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali, e fa capo, quale Alto Comando, al Comando della Squadra Aerea con sede a Roma.