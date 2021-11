Gricignano, morto un maresciallo di 30 anni

Tragedia ieri a Gricignano la cui comunità è rimasta sconvolta per la morte improvvisa di un giovane uomo di 29 anni, Vincenzo Buccella. La notizia è stata come un fulmine a ciel sereno, perché avvenuta senza che se ne conoscano ancora le cause.

La morte sarebbe sopraggiunta, stando alle prime testimonianze, dopo che l’uomo, maresciallo della Guardia di Finanza, è andato a dormire. Il decesso sarebbe quindi avvenuto durante il sonno. Sul posto si sono recati i carabinieri e gli operatori sanitari del 118 che hanno soltanto potuto accertare l’ora del decesso.