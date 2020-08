Gricignano, stop alla puzza/l’appello di una madre e il post del sindaco Santagata

Gricignano-Pubblichiamo l’importante appello di Rosita Urbino, già attiva ai tempi della lotta cui prese parte, tra gli altri, anche l’ex vicesindaco di Carinaro Giuseppe Barbato (fondatore del comitato terra dei fuochi e dei veleni “ Perdonaci Marianna “ costituito all’indomani della morte di una bambina di 9 anni di leucemia di nome Marianna) contro l’ Ecotransider e che si concluse con la chiusura della fabbrica che esalava i miasmi. Molti cittadini di Gricignano, Teverola, Carinaro e Aversa (ma il fenomeno interessa l’intero agro aversano) lamentano di doversi barricare in casa per la puzza e chiedono a gran voce l’intervento delle autorità!

L’APPELLO

“Mi rivolgo al popolo di Gricignano, ma soprattutto alle DONNE, ALLE MAMME, ED IN PRIMIS ALLE MAMME CORAGGIO… bisogna fare qualcosa per fermare questa puzza ABBIAMO IL DOVERE DI PROTEGGERE I NOSTRI FIGLI , NON SE NE PUÒ PIÙ. MAMME non abbiate timore di combattere,non pensate DI FARE TORTO A QUALCHE AMICO O PARENTE CHE STA IN POLITICA , MA PENSATE CHE IL TORTO PIU GRANDE LO FATE AI VOSTRI FIGLI …. MARTEDI ORE 21.45 CI SARÀ UN INCONTRO in PIAZZA MUNICIPIO , NOI MAMME CI SAREMO…. SPERO CHE CI SIA ANCHE L’AMMINISTRAZIONE”

Il post del sindaco di Gricignano Vincenzo Santagata

“Ho letto vari post relativi alla puzza notturna e sembra che qualche cittadino insieme a qualche consigliere di opposizione ne conosca gli autori. Non comprendo, allora, perché, invece di fare demagogia, non li denuncino alle autorità competenti. (Chi sa e non denuncia è complice).

A mio avviso, invece, sarebbe opportuno organizzare delle ronde notturne per capire quale fabbrica provoca tali miasmi.

A tal proposito, invito tutti i cittadini, i comitati e le associazioni che vogliono collaborare, a contattarci per organizzarci nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo provvederemo a fare un esposto anche all’ARPAC e a tutti gli altri organi competenti.

È mia intenzione coinvolgere anche le amministrazioni vicine visto che il problema interessa anche i loro comuni.

Una volta individuati gli autori della puzza si adotterà il principio della tolleranza zero”