Caserta. Il vento forte che ha caratterizzato la giornata di ieri, domenica 22 Dicembre, ha causato non pochi danni alla citta’.

Quello che vi mostriamo in foto pero’ certamente non c’ entra con il vento. E’ una vera e propria voragine, piu’ che una buca, si trova in via S.Antonio in localita’ San Benedetto.

La postiamo, dopo le segnalazioni arrivate alla nostra redazione, con la speranza che chi di competenza rimedi nei tempi opportuni.