Guidi:”Dovremo tornare da Terni senza rimpianti”

Servirà la miglior prestazione possibile in casa Casertana se si vuole provare a fermare di nuovo la capolista Ternana. Chissà che la sconfitta del Bari contro la Viterbese non giochi un brutto scherzo alla capolista.

Queste le parole in conferenza stampa di mister Guidi:” Sappiamo che abbiamo una serie di sfide con squadre che si giocheranno la serie b nei playoff, dobbiamo però pensare a partita dopo partita. La Ternana sta facendo un campionato straordinario e per noi affrontarla è bellissimo. Sappiamo dj dover gare una gara perfetta per portare punti a casa, vogliamo che negli spogliatoi non dovremo avere rammarico dopo la gara. La spinta dei tifosi fuori posto stadio può farmi solo piacere.