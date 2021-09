I bambini del Plesso di San Benedetto avranno presto una nuova scuola

Caserta. Quando le soluzioni ci sono e possono essere trovate. Basta agire per il bene della collettività.

A breve anche i bambini della materna del plesso di San Benedetto avranno una sede che soddisfa le esigenze dei genitori. Dopo un sopralluogo dei consiglieri dell’ I.C. Vanvitelli, a cui da oltre un mese vengono segnalati i malumori dei genitori della frazione di Falciano-San Benedetto, e di una mamma delegata dai genitori, la soluzione paventata di sfruttare il plesso di Rione Tescione diventa realtà. La soluzione soddisfa le esigenze non di una ma di tre scuole. San Benedetto….con i bambini dell’infanzia a casa in attesa di sapere che fine avessero fatto.

Pubblicità elettorale

Sistemata la primaria a via Barducci i piccolini sarebbero dovuti andare a Santa Barbara, a data da destinarsi, con un (fantomatico) pulmino. Ora immaginateli i piccoli che piangono già di loro per la nuova fase di vita essere messi su un pulmino e portati a Santa Barbara.

Santa Barbara…. I bambini appartenenti a quel plesso, che in attesa della riconsegna, sono alloggiati in altra scuola e che se la vedono occupare da altri ( ovviamente i genitori sono in rivolta).

Rione Tescione….altra scuola di una periferia, che tanto periferia non è, che nessuno conosce, fresca di ristrutturazione e con aule a disposizione. Un plesso con tanto potenziale e avrebbe risolto il problema dall’inizio.

Le soluzioni ci sono. Basta mettersi al servizio vero della collettività e non cavalcare l’onda del proprio tornaconto personale.

Diffidare delle promesse e delle comparse in cerca di consensi in questo periodo è un dovere nei confronti della collettività….Se ognuno guardasse ai fatti il bene comune, Caserta, avrebbe un futuro.

La dimostrazione e nell’adoperarsi per la collettività di chi, mettendo da parte l’interesse delle elezioni, ha dato una mano per accelerare una soluzione.

I meriti indiscussi di tale soluzioni sono in primis di Daniela Amato che da tempo si sta battendo per risolvere il problema . La stessa Daniela , candidata al consiglio comunale alle prossime elezioni si e’ recata nei giorni scorsi , accompagnata da un altro candidato Giuseppe Di Vico per un sopralluogo nel plesso scolastico del Rione Tescione che dovrebbe diventare la nuova sede per i bambini di San Benedetto.