I carabinieri arrestano due fratelli per detenzione e spaccio di marijuana

FRIGNANO (CE) – I Carabinieri della Stazione di Frignano (CE), in quel centro, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dei fratelli P. G., cl. 1958 e P. N. cl. 1963, del luogo.

I due, a seguito di un controllo e della successiva perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di 6 piante di marijuana, coltivate sul proprio terrazzo.

Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.