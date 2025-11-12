I Carabinieri Forestale sequestrano intero quartiere

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di San Gregorio Matese (CE), con l’ausilio del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Gregorio Matese, hanno svolto un
controllo in materia edilizia in località “Nocennole” del comune di San Gregorio Matese,
dove hanno constatato la presenza di interventi in corso di realizzazione sia per finalità
edilizie sia per scopi allevatoriali.
Si è accertato che le opere si stavano realizzando in totale difformità rispetto al titolo
assentito dal Comune e dagli Enti aventi competenza per i plurimi vincoli vigenti: area
protetta Parco Nazionale del Matese; vincolo paesaggistico per l’inclusione nel Piano
Territoriale Paesistico “Ambito Massiccio del Matese” approvato con D.M. 04 settembre
2000 dal Ministero per le Attività Culturali; Rete Natura 2000 in quanto inclusa nella Zona
Speciale di Conservazione denominata “Matese-Casertano” Sito IT8010013; vincolo
sismico.
Immediatamente i militari hanno sottoposto a sequestro preventivo l’interno cantiere ed
hanno deferito in stato di libertà il proprietario dell’area per aver integrato reati in materia
urbanistico-edilizia e sismica, danneggiamento di area protetta, deturpamento del paesaggio
e deterioramento di un sito Rete Natura 2000.
I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di San Gregorio Matese (CE), con l’ausilio del