I Carabinieri Forestale sequestrano intero quartiere

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di San Gregorio Matese (CE), con l’ausilio del

Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Gregorio Matese, hanno svolto un

controllo in materia edilizia in località “Nocennole” del comune di San Gregorio Matese,

dove hanno constatato la presenza di interventi in corso di realizzazione sia per finalità

edilizie sia per scopi allevatoriali.

Si è accertato che le opere si stavano realizzando in totale difformità rispetto al titolo

assentito dal Comune e dagli Enti aventi competenza per i plurimi vincoli vigenti: area

protetta Parco Nazionale del Matese; vincolo paesaggistico per l’inclusione nel Piano

Territoriale Paesistico “Ambito Massiccio del Matese” approvato con D.M. 04 settembre

2000 dal Ministero per le Attività Culturali; Rete Natura 2000 in quanto inclusa nella Zona

Speciale di Conservazione denominata “Matese-Casertano” Sito IT8010013; vincolo

sismico.

Immediatamente i militari hanno sottoposto a sequestro preventivo l’interno cantiere ed

hanno deferito in stato di libertà il proprietario dell’area per aver integrato reati in materia

urbanistico-edilizia e sismica, danneggiamento di area protetta, deturpamento del paesaggio

e deterioramento di un sito Rete Natura 2000.