I Carabinieri forestali donano due alberi ai piccoli alunni dell’ Aldo Moro

Oggi 23 novembre 2023, nei Plessi Collodi e Sede Centrale della Scuola dell’Infanzia dell’ I.C.A. Moro di Maddaloni, in occasione della “Festa nazionale degli alberi”, si è tenuta, alla presenza del Tenente Colonnello Marilena Scudieri dei Carabinieri Forestali di Caserta, accompagnata dal Brig.ca Salvatore Tramontano, la cerimonia di piantumazione di 2 alberelli, donati alla scuola dai Carabinieri della Biodiversità, in conseguenza dell’adesione al Progetto Nazionale di Educazione ambientale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, unitamente all’Arma dei Carabinieri.

L’evento, svoltosi in collaborazione con l’Associazione nazionale dei Carabinieri- sez. di Maddaloni, rappresentata dal Carabiniere Di Vico Michele, è stato presentato dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Ione Renga, che ha sottolineato l’impegno costante della scuola nel promuovere la consapevolezza negli studenti dell’importanza e della necessità di un impegno concreto e costante nella tutela dell’ambiente e nel contrasto dei cambiamenti climatici.

Sotto la guida amorevole ed esperta delle docenti, i piccoli alunni, che hanno allietato la cerimonia con canti e poesie, hanno mostrato interesse e partecipazione attiva all’evento.