I concorsi banditi dal Liceo classico e musicale “D.Cirillo”

Aversa, Il Liceo Classico e Musicale Statale “Domenico Cirillo” di Aversa (DS Luigi Izzo) ripropone il concorso giornalistico studentesco “Premio Maria Elvira Virgilio” rivolto agli studenti delle scuole superiori. A partire da quest’anno scolastico è stato pensato anche un concorso di educazione civica denominato “Difendere i diritti”,rivolto agli studenti delle scuole medie

Premio Virgilio

Il liceo classico e musicale “D. Cirillo” e la Famiglia Virgilio con il patrocinio dell’Ordine Giornalisti della Campania, della U.S.R. Campania e del Comune di San Marcellino, indicono il Concorso giornalistico studentesco “Premio Maria Elvira Virgilio”, in ricordo di Maria Elvira Virgilio, alunna del liceo classico “Domenico Cirillo” affascinata dal giornalismo, nel cui mondo sognava l’affermazione del suo talento.

clicca qui per il regolamento https://www.liceocirillo.edu.it/index.php/alunni/2165-concorso-giornalistico-studentesco-premio-maria-elvira-virgilio-iii-edizione

Il progetto-concorso “Difendere i diritti”

Il liceo classico e musicale “D. Cirillo” di Aversa, nel quadro delle attività di formazione rivolte al mondo della scuola e con il patrocinio morale dei comuni di Aversa, Teverola, Carinaro e Frignano, promuove per l’anno scolastico 2021-2022 il Progetto – Concorso “Difendere i diritti”. L’iniziativa si propone di far riflettere ogni anno i discenti delle scuole medie su una tematica inerente ai diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, per permettere loro di chiedersi come vivessero le persone nelle varie epoche del passato, in che modo i diritti si siano progressivamente affermati, quanto siano garantiti oggi, quanto siano diffusi nel mondo e quali siano quelli ancora da conquistare

Clicca qui per il regolamento o copia il link su google

https://www.liceocirillo.edu.it/index.php/alunni/2166-progetto-concorso-difendere-i-diritti-indirizzato-agli-alunni-delle-scuole-medie