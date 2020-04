I consiglieri comunali di opposizione di Capua: “L’emergenza non ha colori”

CAPUA – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa dei Consiglieri comunale di Capua: Roberto CAIAZZO, Angelo DI RIENZO, Nunzia MICCOLUPI, Rosaria NOCERINO, Melina RAGOZZINO, Annarita VEGLIANTE: “Questo non avviene però a Capua, dove è ormai sotto gli occhi di tutti l’atteggiamento eticamente e politicamente inaccettabile del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale!!! I Consiglieri Comunali di Minoranza sono eletti dal Popolo ed è un loro diritto/dovere, soprattutto in questo momento drammatico che vive la nostra Comunità, essere informati sulle procedure messe in atto (??? ahimè molto poche in verità) a tutela della cittadinanza, per l’assistenza sociale, la sanificazione del territorio, la vigilanza e mezza in sicurezza dello stesso in un periodo di Emergenza Sanitaria che potrebbe a brevissimo trasformarsi in Emergenza Economica e Sociale.

Questa deliberata ed ostinata volontà di non rispondere a PEC e ad articoli di stampa, ed il comportamento sprezzante, assunto dalla maggioranza consiliare, è a dir poco inqualificabile e mortifica non già i consiglieri di minoranza, ma chi ha indotto/obbligato tutti i consiglieri di maggioranza, all’ASSOLUTO SILENZIO!!! Ed ecco il risultato di una squadra che prometteva un “SOGNO SPETTACOLARE”, ma che oggi, con i suoi assordanti silenzi, gli incomprensibili ritardi, il cronico pressappochismo e la finta assistenza, lascia ancora una volta i cittadini abbandonati a sé stessi, soli . . . in mano alla Caritas!

UN INCUBO, ALTRO CHE SOGNO!!!

Il Governo informava da tempo dell’imminenza di provvedimenti a sostegno dei nuclei familiari indigenti, e farsi trovare impreparati a brancolare nel buio, è stato e continua ad essere un GRAVE ERRORE che la comunità capuana, ed in particolare la parte più debole, potrebbe pagare molto caro: il tempo è fondamentale in qualunque emergenza!

IL BISOGO NON ASPETTA!!!

Una tardiva pubblicazione dell’Avviso, la macchinosità delle procedure, ivi compresi i tempi necessari per approvare le convenzioni con le attività commerciali e le farmacie, la formazione e successiva approvazione di una graduatoria (???) farà ulteriormente slittare i tempi di erogazione a chissà quando. Il momento che stiamo vivendo avrebbe suggerito ad un’Amministrazione dotata di BUON SENSO di mettere da parte il colore politico e di consentire all’intero Consiglio Comunale di remare unito nella stessa direzione per il bene collettivo, pur nella differenza delle posizioni.

Ci ritroviamo invece, senza nemmeno essere coinvolti in una discussione, un minimo di dialogo, con un provvedimento amministrativo frettoloso, macchinoso e sicuramente lacunoso.

RISULTATO: Dopo aver lasciato soli i commercianti, ecco l’abbandono delle famiglie, che entro la mattinata di martedì dovranno protocollare la richiesta per il bonus, in una lacerante corsa contro il tempo, tra mille difficoltà. Siamo ancora una volta di fronte ad un’Amministrazione sprovveduta ed approssimativa, che evidentemente CONFONDE IL RUOLO DEL PUBBLICO CON QUELLO DEL VOLONTARIATO O DEL PRIVATO.

I consiglieri di minoranza sono pronti, come sempre, a COLLABORARE in modo FATTIVO e COSTRUTTIVO per il bene della città: l’irritante immobilismo e la superficialità in questo momento non sono giustificati e non sono accettabili!!!

Proponiamo di riprendere le attività delle Commissioni Consiliari e dei Consigli Comunali in videoconferenza, in modo da poter riprendere un confronto nei modi consentiti. Firmato I Consiglieri Comunali di Minoranza: Roberto CAIAZZO, Angelo DI RIENZO, Nunzia MICCOLUPI, Rosaria NOCERINO, Melina RAGOZZINO, Annarita VEGLIANTE”.