I falchetti si rialzano

In una partita spumeggiante e tutt’altro che noiosa, la Casertana torna ai 3 punti, rinnovando le sue speranze per raggiungere un buon piazzamento per i playoff. Nel mirino, ora, il terzo posto della Salernitana, che dista solo 4 punti. Inarrivabile il primo del Benevento, a ben +15 sui falchetti. La squadra ha mostrato carattere, segnando il 3-2 dopo essersi fatta rimontare due reti, e sacrificio, difendendosi con le unghie e con i denti nel mantenere il vantaggio. Non dimentichiamo, poi, le tante assenze, con out i due centrali Bacchetti e Rocchi, Toscano e gli insostituibili Vano e Casarotto.

L’inizio è per il Foggia, che al 2’ trova una rovesciata alta di Romeo (assist di Garofalo). Ancora Romeo protagonista al 14’ con una conclusione larga. Quanto meno te lo aspetti, arriva il vantaggio rossoblù: punizione velenosa di Pezzella e Rizzo mette in difficoltà con una deviazione il suo portiere Perucchini, che la respinge su Llano, l’argentino ringrazia e segna l’1 a 0 (19’). Al 25’ corner corto di Pezzella per Liotti, che mette al centro per la testata vincente di Oukhadda che vale il 2-0. Nei minuti successivi, la Casertana sembra legittimare il doppio vantaggio (32’ Kallon). Il Foggia non è morto, ma solo ferito e perviene al gol: Liguori avanza, la dà a Cangiano, che si fa spazio, tira e deposita alle spalle di De Lucia per il 2-1 (34’). Ad ogni modo, i falchetti continuano ad attaccare, rendendosi pericolosi soprattutto sulle palle inattive come al 39’, quando su un altro traversone di Liotti, Bentivegna non riesce a concludere, la palla rimane pericolosamente in area foggiana, poi Perucchini salva su Proia. Il recupero del primo tempo è abbastanza lungo e vede un salvataggio di testa di Kontek sulla linea su tiro di Liguori, dopo un’uscita avventata di De Lucia (49’). Nella ripresa, l’equilibrio torna a prevalere. Nocerino chiama agli straordinari De Lucia al 48’. Il collega Perucchini si ingelosisce, sfoggiando al 58’ una grande parata su colpo di testa ravvicinato di Llano. Al 64’ Dimarco crossa dalla sinistra per Romeo, che la mette sul secondo palo per la stoccata vincente di Nocerino: 2-2, rimonta completata. I falchetti reagiscono alla grande e al 67’ trovano il 3-2 con Kallon, che, ricevuta palla da Bentivegna, riesce ad insaccare, nonostante abbia l’intera difesa rossonera addosso. Il Foggia cerca disperatamente quantomeno il pareggio, ma la Casertana è brava ad ingabbiare i pugliesi, tanto che non si registreranno più azioni pericolose. All’ 86’ punizione-telefonata di Cangiano: facile De Lucia. Al 92’ Galletta va vicino persino al 4-2, bravo Rizzo a chiuderlo in angolo. Finisce così 3-2, un’iniezione di fiducia per i falchetti, che ora possono programmare il futuro con più calma. La promozione rimane un parolone, ma per ora l’importante è aver messo dietro un po’ di squadre. Passo dopo passo, step by step, si cercherà di rendere realizzabile il sogno serie B.

(Foto di Ciro Santangelo)