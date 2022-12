I GIOVANI CAMPIONI DELLA DANZA E DELLO SPORT DEL DON GNOCCHI

Maddaloni – La danza come espressione globale della persona umana e attività formativa fondamentale: il Liceo don Gnocchi ha ben presenti i valori che si accompagnano al ballo, tanto più che dalle fila dei suoi studenti sono emersi recentemente dei campioni di livello nazionale e mondiale.

All’inizio di dicembre, il giovanissimo Michele Suppa, studente della classe IVA dell’indirizzo di Scienze Umane del Liceo don Gnocchi, ha raggiunto il podio più alto nella categoria dell’assolo in stile latino consacrandosi campione mondiale ad Atene.

Michele, 16 anni, ha iniziato otto anni fa la sua preparazione di ballerino, con tenacia e applicazione quotidiana e ovviamente un eccezionale talento che oggi manifesta in maniera poliedrica: nella danza classica come in quella contemporanea, nella videodance e nel ballo latinoamericano. Prima di conseguire in Grecia il titolo mondiale era diventato nella primavera scorsa campione italiano di ballo nel torneo conclusivo svoltosi a Catania.

Ad accompagnarlo nell’avventura è stata un’altra studentessa del don Gnocchi, Martina Vigliotta, della classe VA sempre dell’indirizzo di scienze umane del don Gnocchi. Martina ha preso parte alla squadra di 17 atleti che hanno composto la selezione di danza latina della federazione italiana. Sia Martina che Pasquale si pongono l’obiettivo di trasformare la loro passione di giovanissimi in una ragione di vita anche professionale, allenandosi in media cinque ore al giorno.

“Il liceo don Gnocchi – ci dice la dirigente scolastica Annamaria Lettieri – si pone come obiettivo prioritario quello di fornire basi culturali globali a questi ragazzi che coltivano un grande sogno, trasmettendo innanzitutto il valore del sacrificio consapevole e dell’impegno quotidiano ed anche l’idea che il talento, innato o coltivato che sia, debba inserirsi nella cornice di una cultura umanistica e sociale, che sola può forgiare un campione completo”.

Parlando di giovanissimi campioni del don Gnocchi di Maddaloni si deve anche ricordare Giacomo Giannotti, studente del quinto anno dell’indirizzo linguistico, che nella sua arte marziale ha conseguito la medaglia di bronzo nella categoria Kata nel 3° torneo A.S.C. Sud Italia svoltosi ad Aversa il 4 dicembre. Anche la nobile arte del Karate rappresenta una straordinaria occasione di congiungere passione atletica, sano agonismo e formazione globale di mente e corpo, come dimostra l’impegno di questo giovane campione del don Gnocchi.