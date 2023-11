I Pastellesse Sound – Bottari, nello storico Albo d’oro del Cantagiro … poi con lo Showmen Fiorello

I Pastellesse gruppo di Caserta nato nel 2006 con il loro sound legato alla tradizione con la tipologia di strumenti “botti – tini -falci” accanto ai più classici strumenti hanno ammaliato il pubblico e la giuria del presidente giuria Ricky Portera (storico collaboratore di Lucio Dalla)alla Finale Nazionale del Cantagiro 2023 tenutasi a Roma “Stazione Birra” nella sezione riservata alle Band del patron Enzo De Carlo guadagnandosi su tutti gli altri gruppi il primo posto. I brani che hanno conquistato il podio di un probabile ritorno al Festival di Sanremo sono due inediti di Donato Capuano, musiche curate da Angelo Magliacano, le ritmiche dei Pastellesse Sound Group dal titolo “Guardate Attuorno” e “Pe’ tutt’e Nisciuno” entrambi scelti dalla commissione per essere inseriti nel cd ufficiale del Cantagiro che sarà presentato quest’anno a Sanremo durante la settimana del Festival 2024. Terminata la serata con la proclamazione il Gruppo tutto campano si è trasferito ai “Fori Imperiali “ dove con Fiorello, hanno suonato per l’apertura della nuova stagione “Viva RAI2.” “È stato un anno fantastico – dice Donato – che ci ha visto protagonisti in eventi importanti nei quali siamo riusciti a portare a casa i successi cercati. Ancora altri appuntamenti ci attendono, ma c’è n’è uno in particolare a cui teniamo veramente ed è quello di sabato 18 novembre a Caturano (Fraz. Macerata Campania) dove allestiremo uno spettacolo nello spettacolo perché ci saranno tanti ospiti che renderanno magica la serata, tra questi La Barca di Teseo. Una Kermesse per i nostri concittadini. Ringraziamo già da subito l’Oratorio Parrocchiale San Marcello di Caturano ed il parroco Domenico Piccirillo per averci concesso il teatro Centro Colorizio.”