I RAGAZZI DEL DON GNOCCHI ALLE SEMIFINALI DEI CAMPIONATI DI ITAIANO 2023

Gareggiare nella padronanza della lingua italiana: anche questo può essere considerato un agone olimpico, considerando che nelle antiche olimpiadi greci gli atleti gareggiavano anche in competizioni di componimento lirico.

Ovviamente la competizione vera non è contro altri, ma piuttosto coincide con la sfida di approfondire sempre di più i contenuti e la forma della lingua italiana, il cui valore è universale.

Con questo spirito, gli alunni del liceo Don Gnocchi di Maddaloni, su iniziativa del Dipartimento di Lettere, hanno partecipato ai Campionati di italiano 2023 (ex Olimpiadi), organizzati dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica e inseriti nel Programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l’a. s. 2022-2023.

Gli studenti hanno gareggiato divisi in due categorie, dieci junior (biennio) e dieci senior(triennio), confrontandosi con rispetto, impegno ed entusiasmo nella Gara d’Istituto ed ottenendo soddisfacenti risultati. Sei alunne si sono qualificate per la Semifinale nazionale: Di Siena Maria Pia (IA su), Rocco Ines (IA su), Ruotolo Alessandra (IA su), El Mensouri Miriam (IIIA L), Nappo Alessandra (IVB su) e Vigliotti Vincenza (IVA L), distinguendosi sia sul territorio regionale che nazionale.

La professoressa Flavia Castaldo, referente scolastica dell’iniziativa, ha elogiato l’interesse e la serietà con cui gli alunni hanno partecipato alle varie fasi della competizione, che è stata anche un mezzo per sollecitare la motivazione e per approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di ognuno e base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze.

La preside Annamaria Lettieri, da sempre attenta al tema dell’inclusione come a quello della valorizzazione del merito, si è detta soddisfatta dell’iniziativa che ha rappresentato un’opportunità di potenziamento per i più meritevoli.