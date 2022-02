I.T.I. – LS Francesco Giordani di Caserta: Sistema Moda (Video)

Caserta. L’ITI-LS F. Giordani, con la dirigente Antonella Serpico e il corpo docente altamente specializzato, dopo l’open Day del 29 gennaio, è pronto ad accogliere i futuri studenti, con ben 6 specializzazioni, e un liceo scientifico opz. scienze applicate.

La professoressa di matematica, Annamaria Alois, che da trent’anni insegna al Giordani per la specializzazione Sistema Moda, approfondisce l’argomento:

“Sono figlia d’arte perché la mia famiglia, dalla seconda metà dell’ 800, produce qui, nel territorio di San Leucio, tessuti d’arredamento” – racconta la Prof. Alois, con la passione per i tessuti.

Passione che l’insegnante intende trasmettere agli studenti, portando avanti la tradizione che è la storia del territorio.

Del suo laboratorio ha fatto un punto d’incontro di architetti, di designer della moda e dell’arredamento ed ha aperto anche un museo, da due anni circa, dove con telai a mano appartenuti alla famiglia, è possibile fare un ciclo di produzione completa del tessuto, totalmente a mano.

Gli alunni potranno visitare tali meraviglie, apprendendo dalla Professoressa Alois, che nel Sistema moda, insegna matematica, anche tutte le tradizioni della storia dei tessuti, comprendendo appieno l’arte del “fatto a mano”, del “made in Italy”.

Un’occasione imperdibile, per tutti coloro che frequentano o si sono iscritti per il prossimo anno a tale indirizzo scolastico.