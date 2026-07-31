Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, paura nell’area flegrea e a Napoli. Da Bacoli: «Ha tremato tutto»

BACOLI/NAPOLI – Momenti di forte apprensione nella serata di oggi, quando una violenta scossa di terremoto è stata distintamente avvertita in tutta l’area dei Campi Flegrei, a Napoli e in numerosi comuni della provincia. Il sisma, registrato intorno alle 19:46, ha provocato paura tra i cittadini, molti dei quali hanno lasciato le proprie abitazioni per raggiungere le strade e le piazze. Le prime stime parlano di una magnitudo intorno a 4.7, dato in attesa delle conferme ufficiali.

La scossa è stata avvertita con particolare intensità a Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Monte di Procida e nei quartieri occidentali di Napoli. Numerose le segnalazioni sui social da parte di residenti che descrivono un forte boato seguito da alcuni secondi di oscillazione degli edifici.

Da Bacoli arrivano le testimonianze di chi ha vissuto il sisma in prima persona. «Ha tremato tutto. I mobili si sono mossi e siamo usciti immediatamente in strada. È stata una delle scosse più forti che abbiamo sentito negli ultimi anni», racconta una residente, ancora visibilmente scossa.

In via precauzionale sono stati attivati i protocolli previsti per gli eventi sismici nell’area flegrea, mentre sono in corso le verifiche da parte della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e dell’Osservatorio Vesuviano. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali su eventuali feriti o danni di particolare entità, ma il monitoraggio della situazione prosegue costantemente.