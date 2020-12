Vigili del fuoco ingabbiati dalle auto in sosta. In via Amendola il solito parcheggio in divieto di sosta, ha tenuto per tanto tempo bloccato il 115, invece di prestare soccorso e svolgere un servizio di assoluta pubblica utilità bisogna lavorare per liberarsi delle auto in divieto di sosta. Non è la prima volta che capita e neanche l’ultima.