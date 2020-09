Il 12 settembre uscirà la prima cover dei The Woleb

Conto alla rovescia a Maddaloni per il 12 settembre, data in cui sulle piattaforme musicali Youtube e Spotify sarà presentato il primo singolo di questo neonato giovanissimo gruppo musicale.

Chi sono i The Woleb? Christian Sasso, 17 anni, batterista del gruppo, ci ha risposto così

Noi siamo un gruppo di ragazzi adolescenti,con tanta passione per la musica, siamo quasi tutti alunni del liceo musicale. La nostra pagina nasce con l’idea di pubblicare delle cover,di generi misti. Partiamo dal genere più comune a tutti (POP), fino ad arrivare al ROCK, passando per il FUNKY ed il BLUES. Ne vedrete delle belle, anzi ne ascolterete delle belle !

Da dove deriva il nome?

Il nome THE WOLEB deriva dal nome di uno scrittore e professore di università Enrico Wolleb, che scrisse un libro in cui racconta lo sviluppo economico e lo squilibrio territoriale nel sud Europa. Difatti il nostro logo rappresenta uno squilibrio tra la società ecc… .

Speriamo che quando ascolterete le nostre cover, dalle vostre orecchie usciranno note musicali, tutto sta credere in noi!

Quale sarà la vostra prima cover?

Abbiamo scelto per questo primo lancio C’est la vie canzone del controverso e discusso Achille Lauro

So che avete dei ringraziamenti da fare

Vorremmo ringraziare il Tulipano Nero elegance e Taekwondo Team Di Rocco V, sponsor e supporter di questo nostro progetto.