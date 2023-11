il 13 dicembre Luca Rossi al Teatro Comunale di Caserta

Il 13 dicembre al teatro comunale di Caserta la Genovese management di Gianni Genovese presenta Luca Rossi nel concerto “a chi suona la Luna”

Spettacolo che lo porterà a calcare nuovamente i palchi dei festival e teatri internazionali,la prima data del Tour 2024 sarà in anteprima per il pubblico casertano.

Luca Rossi è considerato tra i maggiori esponenti della tammorra e della musica tradizionale del Sud Italia. Da anni si esibisce con il suo antico tamburo a cornice nei festival di tutto il mondo.

Da Roma a Parigi, da Atene a Berlino passando per Yerevan, Tangeri, Dakar, Santiago del Cile, Bangkok e New York. Il suono della sua tammorra ha incontrato negli anni numerose collaborazioni in tournée, dischi e colonne sonore. Da Intillimani a Nicolas Jaar, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Marcello Colasurdo e i grandi esponenti della world music internazionale.