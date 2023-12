il 17 dicembre primo Open Day del Liceo Manzoni

Grande attesa per il 17 dicembre, data del primo Open Day del Liceo Manzoni, Istituto il cui tratto distintivo è un’offerta formativa così articolata: liceo classico, scientifico, linguistico, scienze umane, LES, Cambridge, Matematico, Progetto Biomedico, Sportivo, Logica e Robotica. Tante le novità ad attendere i giovani ospiti degli istituti superiori di primo grado e le loro famiglie. Il Campus, infatti, da sempre attento alle avanguardie educative e alle innovazioni tecnologiche, si prepara ad una rivoluzionaria trasformazione di 47 aule ‘tradizionali’ in stimolanti ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali, affiancate da un laboratorio immersivo interdisciplinare, dotato di un ledwall di 25 metri quadrati. Ulteriore novità l’attuazione del Progetto EduGreen, laboratorio per la transizione ecologica: una opportunità di forgiare una nuova “coscienza verde” negli studenti, incoraggiando una visione più consapevole del nostro impatto sull’ambiente.

Nel corso della mattinata avrà luogo anche la celebrazione della prima edizione de “La Journée Esabac”, realizzata in sinergia con la S.I.D.E.F. (Società Italiana dei Francesisti) e durante la quale avrà luogo la cerimonia di consegna dei diplomi EsaBac e degli attestati Trans’Alp. Arricchiranno la Journée video-testimonianze di ex alunni EsaBac e Trans’Alp. Inoltre, la Dott.ssa Laura Labriola – Giornalista e Presidente dell’Associazione Quercus Vitae, partner del nostro progetto di Lettura tanto apprezzato – donerà libri ai ragazzi venuti a conoscere il mondo Manzoni. Insomma, una giornata ricca di appuntamenti e sorprese da non perdere!