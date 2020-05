Il 2, 5 e 8 per mille da destinare ad associazioni di volontariato, enti locali e ministeri

CASERTA – Anche quest’anno i contribuenti italiani possono destinare il 2, 5 e l’8 per mille, senza alcun aggravio per il contribuente, del proprio Modello Unico/730 ad una vasta platea di enti, fra cui anche alle Associazioni di Volontariato onlus, sportive, enti locale e Ministeri.

Complessivamente la cifra destinata dagli italiani nel corso 2018 ha sfiorato i 495,5 milioni di euro. Sono stati ben 10.326.160 gli italiani che hanno optato per il volontariato. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in anticipo gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2018, con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi per venire incontro alle richieste degli 8.029 Comuni e quasi 57mila enti tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, beni culturali e paesaggistici ed enti gestori delle aree protette.

Quest’anno i contribuenti italiani potranno destinare l’8×1000 interamente all’edilizia scolastica. Ad annunciarlo è stato il Sottosegretario all’Istruzione Peppe De Cristofaro: “Da quest’anno 8×1000 si può destinare interamente all’edilizia scolastica. Contribuiamo concretamente a migliorare le scuole del nostro Paese.

“Con la dichiarazione dei redditi, da quest’anno si può destinare interamente l’8 per mille all’edilizia scolastica. Possiamo tutti contribuire concretamente a migliorare le scuole del Paese. #prioritàallascuola #ripartenza”. È quanto ha scritto su Facebook il Sottosegretario all’Istruzione Peppe DE CRISTOFARO