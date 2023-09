Il Benevento vince contro la Virtus Francavilla. L’Avellino perde ancora ed ora è ultimo.

Torna alla vittoria il Benevento che supera il caso per 1-0 la Virtus Francavilla, decide il gol di Ferrante (attaccante seguito anche dalla Casertana in estate). Pessima figura per L’Avellino che si arrende nel derby alla Juve Stabia. La squadra stabiese si conferma a punteggio pieno . Per gli irpini invece un inizio di campionato pessimo considerando l’obbiettivo stagionale. Nella sfida a porte chiuse tra il Foggia e il Giugliano la vincono i satanelli. Solo un pareggio tra Picerno e Taranto

Risultati: Picerno-Taranto 1-1, Benevento-Virtus Francavilla 1-0, Foggia-Giugliano 1-0, Juve Stabia-Avellino 1-0.

