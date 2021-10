CASERTA, IL BIODIGESTORE CONTINUA A CREARE POLEMICHE

cASERTA – Dopo la sua rielezione si continua a parlare del biodigestore ed a prender di mira il rieletto sindaco della città Carlo MArino.

Il neo rieletto sindaco dovrebbe dare comunque qualche risposta alla città di Caserta, a quelli che probabilmente neanche sanno chi è stato il sindaco della loro città in questi ultimi 5 anni, a quei 30mila che sono rimasti a casa perchè non hanno più speranze, il perchè ora, e subito dopo la sua rielezione, la Regione Campania ha innescato l’iter finale per la realizzazione del biodigestore in località Ponteselice, ad 800 metri in linea d’aria dalla Reggia di Caserta.

Va precisato altresì che il TAR della Regione Campania ha dato 15 giorni al Comune di Caserta per conoscere la realizzazione del biodigestore , la localizzazione è ben chiara, solo a Ponteselice, così come indica nei suoi documenti ufficiali la Regione Campania.