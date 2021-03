La Casertana a sorpresa si arrende al Bisceglie, la squadra campana perde in maniera meritata contro un buun Bisceglie.

La squadra pugliese non ha mai indietreggiato, anzi dopo il gol del vantaggio ha continuato a spingere per cercare il gol dello 0-2. Una sconfitta che rimanda la matematica salvezza per i falchetti e che invece da una grande speranza al Bisceglie in chiave salvezza.