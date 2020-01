Il Comandante dei VV.UU. Luigi Salerno Mele lascia S. Nicola la Strada per il comune di Oria (BR)

SAN NICOLA LA STRADA – Il Tenente Colonnello Luigi Salerno Mele, attualmente Comandante della Polizia Municipale dell Città di San Nicola la Strada, dall’1 febbraio 2020 lascerà il comando e la Città per trasferirsi presso il Comune di Oria (BR), guidato dalla dr.ssa Maria CARONE con la formula del cosiddetto “comando” e dall’1 luglio 2020 dovrebbe diventare un trasferimento definitivo.



La città di Oria è situata sulle più elevate alture di un cordone collinare di antiche dune costiere e si trova a metà strada tra Brindisi e Taranto, nella parte più a nord del Salento. Il suo territorio ha una superficie di circa novemila ettari e confina con quelli di Francavilla, Torre Santa Susanna, Erchie e Latiano nel Brindisino e Sava e Manduria nel Tarantino. Oggi la città, per le sue bellezze monumentali e paesaggistiche, è tra le mete più importanti ed ambite del turismo pugliese.



Inoltre, numerose campagne di scavo hanno portato alla luce reperti e testimonianze di varie epoche. Grazie alla sua favorevole posizione – ideale “perla” tra Adriatico e Jonio, i due mari che bagnano la Puglia – rappresenta una tappa obbligata per chi sceglie questa regione per le vacanze. La città di Oria ha una popolazione di 15.035 abitanti su una superficie di 83,67 Kmq con una densità di 179 abitanti per kmq.. Il comandante Luigi Salerno Mele prese servizio a San Nicola la Strada appena il 12 febbraio 2018 proveniente dal comune di Francavilla a Mare dove rivestiva la carica di vice Comandante.



Il dr. Salerno Mele Luigi, nato il 18 novembre 1967, ha conseguito la laurea in Scienze Politiche-Indirizzo Economico Internazionale, presso l’Università degli Studi di Bari. Inoltre, ha frequentato, presso l’Università Luiss in Roma, il Corso per accedere alla carriera diplomatica che gli ha consentito di acquisire la giusta preparazione per partecipare e superare il concorso come Vice Comandante in Francavilla Fontana, svolgendo tale funzione per 15 anni, con delega all’Area Annona-Commercio e pattuglie viabilità-contenzioso, ricoprendo l’incarico di Comandante da marzo 2012 a giugno 2014. Istituzionalmente, soprattutto durante la sua reggenza a Comandante, ha sostenuto l’avanzamento di carriera della Polizia Municipale Francavillese, portando anche delle novità nelle gerarchie interne al Corpo.