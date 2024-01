Il Comandante della Polizia Municipale incontra gli Ausiliari della Sosta.

Caserta. Nella mattinata di ieri ,martedi’16 gennaio , il nuovo comandante della Polizia Municipale Antonio Piricelli ha incontrato i dipendenti della K.City , azienda che gestisce la sosta delle auto a pagamento in città. E’ stata una riunione molto costruttiva , il comandante ha chiesto agli ausiliari della sosta massima collaborazione per la gestione del problema traffico e parcheggio- selvaggio che, in alcune strade cittadine, talvolta raggiunge limiti insostenibili.

All’ incontro hanno partecipato, oltre all’intera forza lavoro tmc ,anche 5/ 6 persone nuove che potrebbero essere assunte nei prossimi giorni.

La riunione si è conclusa con la consegna di un nuovo decreto per gli ausiliari della sosta che, come ormai noto , dai prossimi mesi ,oltre al controllo del pagamento ticket parcheggio, dovranno cimentarsi in nuove mansioni come quella di sanzionare le auto parcheggiate in divieto di sosta o in doppia file o che , in qualche modo, ostruiscono ‘accesso di altre auto negli stalli blu e in quelli gialli riservati ai residenti o alle persone diversamente abili.