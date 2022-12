Il Comitato “ Antica Via San Carlo “ si autofinanzia e Via San Carlo splende di luce propria

Caserta. Un plauso ai commercianti di Via San Carlo i quali , nonostante i problemi di viabilità’ causati dal pericolo crollo di un palazzo , si sono organizzati e hanno addobbato , a proprie spese, L’ intera strada a tema Natalizio.

L’ iniziativa e’ partita dal comitato “ Antica Via San Carlo” del quale e’ Presidente Raffaele Porrino e Vicepresidente Vincenzo Tranci i quali dopo i dissapori avuti con L’ Amministrazione Comunale rea , secondo loro , di averli abbandonati sotto ogni punto di vista, si sono organizzati e dopo aver parlato con gli altri commercianti dell’ Antica Strada ,non solo hanno deciso di comprare gli addobbi ma anche preparare un cartellone di eventi per tutto il periodo Natalizio.

” abbiamo fatto un’ ulteriore sforzo economico – ha dichiarato Raffaele Porrino- per cercare di risollevare il commercio in una strada che rappresenta la storia della città’. Abbiamo deciso di non sottostare ad alcune decisioni presi dall’ amministrazione comunale che riteniamo almeno discutibili . Una su tutte la decisione di aiutare o meglio di regalare le luminarie ai commercianti di Via Mazzini senza tener conto nemmeno minimamente del disagio in cui noi , di Via San Carlo , stiamo vivendo da più di due mesi . Con questa iniziativa vogliamo lasciare un messaggio chiaro – ha concluso – Via San Carlo e’ viva , speriamo che la cittadinanza accolga il nostro grido di allarme “.