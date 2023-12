Il consigliere Salvatore Mataluna insignito del titolo di Maestro del Lavoro

Si è svolta ieri nell’aula magna dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” a San Giovanni a Teduccio la cerimonia di conferimento del titolo di Maestri del Lavoro per l’anno 2023. I Maestri del Lavoro sono coloro che vengono decorati con la “Stella al Merito del Lavoro” che comporta il titolo di “Maestro del Lavoro”.La decorazione è conferita con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e per quelle riservate ai lavoratori all’estero, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri. Requisiti necessari per ottenere questo prestigioso riconoscimento avere più di 50 anni, essere stati alle dipendenze di una o più aziende avendovi acquisito apprezzabili benemerenze per oltre 25 anni e non avere pendenze penali di qualsiasi tipo.

Alla presenza delle autorità, il Rettore della Federico II, i Prefetti delle 5 province campane e il console dei Maestri del lavoro l’ing. Domenico Spirito, per la provincia di Caserta sono stati insigniti 5 maestri.

Salvatore Mataluna, oggi consigliere comunale della città di Maddaloni, per 39 dipendente bancario della BNL, accompagnato dal sindaco Andrea De Filippo, ha ricevuto la stella al merito nell’ambito di una cerimonia suggestiva, commovente e partecipata.

In Campania soltanto tre dipendenti di questo importante gruppo bancario hanno ricevuto ieri il riconoscimento di maestri.

Auguri a Salvatore Mataluna e congratulazioni per il conferimento di questa stella che attesta impegno e dedizione profusi nell’attività lavorativa svolta per decenni.