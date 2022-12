Il Convitto scende in campo con Telethon. Raccolti fondi per la ricerca

Il Convitto “G. Bruno” ancora protagonista

Maddaloni – E’ stata effettuata oggi, alle ore dodici e trenta, la consegna ufficiale della somma raccolta in favore di Telethon da parte delle mamme degli alunni della IV, sezioni A, B, C della scuola primaria.

E’, questa, un’iniziativa concordata tra il Dirigente Scolastico Rocco Gervasio, sempre attento alle iniziative a sfondo sociale, le famiglie e i docenti che, quest’anno, corroborati dall’entusiasmo dei bambini, hanno rinunciato ai consueti regali di Natale ed hanno optato per una raccolta fondi benefica che possa contribuire ad incentivare la ricerca in campo scientifico relativamente alle malattie genetiche rare.

“Sono questi piccoli gesti – dichiara Rocco Gervasio – che danno però il senso di una comunità scolastica in continua crescita, sensibile al contesto di difficoltà storica che stiamo vivendo e all’importanza della scienza in ambito medico”.

Naturalmente una parte importante di questa iniziativa risiede nel dialogo con gli alunni che sono stati sensibilizzati e coinvolti per imparare a sentirsi protagonisti di queste azioni di cittadinanza attiva e per “abituarsi” a dare il proprio contributo sempre e comunque per le buone cause.

Proprio i più piccoli hanno dimostrato un grande entusiasmo ed una particolare sensibilità.