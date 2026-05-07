Il coro “Vincenzo Buono” trionfa a Lanciano: doppio primo premio per gli studenti isolani

Grande successo per il coro dell’Istituto Comprensivo Barano-Serrara “Vincenzo Buono”, protagonista a Lanciano della quinta edizione del concorso nazionale di musica “Note di Classe”. Gli studenti isolani dell’isola d’Ischia hanno conquistato ben due primi premi: quello per la creatività, assegnato alla migliore performance, e il primo posto assoluto nella categoria “cori scolastici”. La manifestazione, organizzata dall’istituto comprensivo “Mario Bosco”, si è svolta nella sala “Benito Lanci” e ha visto la partecipazione di scuole provenienti da tutta Italia. Gli oltre cinquanta alunni ischitani, tra classi quinte della primaria e studenti della scuola media, hanno eseguito tre brani, uno dei quali a cappella, ricevendo lunghi applausi. L’entusiasmo dei ragazzi ha accompagnato anche il viaggio verso l’Abruzzo, trasformando pullman, traghetto e persino le piazze di Lanciano in momenti di prova e condivisione musicale. Il percorso artistico è stato curato dai docenti Michelangelo Ferrandino, Giustina Taliercio, Nello Castaldi, Tuta Irace, Lorella Conte e Angela Matarese. Al rientro a Ischia, gli studenti sono stati accolti in porto dall’abbraccio festoso delle famiglie. Un risultato importante per una scuola che, pur non avendo indirizzo musicale, continua a distinguersi grazie all’impegno educativo e artistico del coro dedicato al maestro Vincenzo Buono.

( foto Gennaro Savio)