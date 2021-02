Il Cosenza alla ricerca disperata di punti salvezza

Domani ci sarà il furono infrasettimanale in serie b.

Molte gare interessanti, il Cosenza vuole continuare la sua striscia di risultati positivi in casa del Cittadella. L’Empoli sfida il Pescara ultimo e cerca di allungare il suo vantaggio sulle seconde. Sfida cruciale per Pisa e Salernitana, la prima per allontanarsi dalle zone pericolose mentre i campani per dimenticare l’incontro il Chievo che ha frenato la corsa verso la serie a.

Risultati: Venezia-Cremonese, Pisa-Salernitana, Empoli-Pescara, Vicenza-Monza, Lecce-Brescia, Spal-Pordenone, Cittadella-Cosenza, Ascoli-Frosinone, Reggina-Virtus Entella 10/02, Chievo-Reggiana 10/02

Classifica: