Il CSC organizza la “Fiera della partecipazione”

Il Progetto Europeo “LGnet 2”, finanziato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, in collaborazione con l’Anci e finanziato dal Fami (Fondo Asilo Migrazione e integrazione) 2014-2020, il cui obiettivo è la promozione dell’inclusione dei giovani stranieri minori non accompagnati, accolti nel territorio casertano nelle comunità alloggio Cidis, promosso dal Comune di Caserta- Ente attuatore- e dalla Cooperativa Sociale CSC, affidataria del progetto, giunge al termine, dopo numerose iniziative svoltesi negli scorsi mesi e che confluiranno nella “Fiera della Partecipazione”.

Una due giorni intensa il prossimo 12 e 13 Gennaio presso la Biblioteca Comunale “Alfonso Ruggero” in via Laviano 65.

Tanti gli appuntamenti tra workshop, didattica, laboratori, teatro e performance dedicate ai temi dell’impegno civico, dell’accoglienza e del diritto all’abitare.

Una Caserta solidale che propone, per il gran finale, il coinvolgimento dell’intera comunità con momenti di dibattito e confronto sul ruolo e sul protagonismo dei cittadini nelle azioni quotidiane a sostegno dell’integrazione.

Ad allietare le due giornate, oltre alla partecipazione di tante associazioni del territorio per un vero momento di socialità, interscambio culturale e promozione sociale, nei pomeriggi saranno previste le performance di due importanti realtà artistiche presenti sul territorio: MurgaLos Quijotes de la Fuente Viva e la Performance teatrale di “Mare Nero”, Compagnia della Città.

Per informazioni:

hguettaya@cooperativacsc.it

3280688029