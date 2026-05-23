IL FANTASY DAY torna a stupire

La 19esima edizione si preannuncia ricca di sorprese dedicate al pubblico di tutte le età, e San Giorgio a Cremano torna ad essere ‘la Città del Fantastico’. La Fiera si conferma come una delle più grandi del Sud Italia con l’attesissima Gara Cosplay, due gare dedicate al Kpop, le aree dedicate ai videogames, al disegno e alla pittura, alla cultura asiatica, ai talk con i più famosi content creator e con i tanti laboratori creativi. Tantissime le associazioni di fumetti, giochi da tavolo e giochi di ruolo che coinvolgeranno adulti e ragazzi. Centinaia gli stand di gadget dedicati alla cultura nerd tra i quali sognare, perdere la cognizione del tempo e ‘staccare la spina’ per un meraviglioso “fantastico” weekend.

Napoli, maggio 2026. Il 5, 6 e 7 giugno a San Giorgio a Cremano (NA) torna il Fantasy Day, il Festival del Fantastico organizzato dall’Associazione Culturale ALTANUR, nata a Napoli nel 1997, e arrivato alla sua 19esima edizione. La Fenice è il tema di quest’anno, che sarà declinato in tutte le sue sfaccettature, promuovendo Cultura attraverso creatività, fratellanza, condivisione e gioco. Tante le sorprese, le novità e gli ospiti di questa edizione, ancora più ricca e interessante delle precedenti. Il Fantasy Day si svolgerà nel parco di Villa Bruno, meravigliosa villa settecentesca del Miglio d’Oro che accoglierà il pubblico ogni anno sempre più numeroso e impaziente di incontrare i propri beniamini durante quella che si attesta come una grande e meravigliosa festa del Fantasy.

Gli appassionati troveranno tantissime aree tematiche tra cui: Area Cosplay, Area Kpop, Area Disegno, Area Videogames, Area LARP, Area Games, Area Incontri, Area Asian, Area Live Painting, Area Kids, Area Autori/Editori pronte a soddisfare i mille desideri di un pubblico di tutte le età. L’Area Asian, ad esempio, sarà molto ricca ed articolata per poter incontrare i gusti di tutti gli amanti della cultura orientale e dei manga, così come anche l’Area Disegno che ospiterà famosi autori del fumetto italiano e internazionale.

Tanti ospiti prestigiosi animeranno Villa Bruno nel weekend del Festival. Tra essi spiccano: Flavio Aquilone, uno dei doppiatori italiani più versatili, la cui carriera è legata ad alcuni dei personaggi più iconici del cinema e della TV; Beatrice Lorenzi, con formazione DAMS e una solida carriera nella conduzione di talk sulla cultura Pop, sul Romantasy, sul Gaming; Lo Scribacchino, content creator e autore fantasy, capace di analizzare romanzi e film con un approccio capace di trasformare ogni storia in un fantastico Viaggio.

Tanti i partner eccezionali e le collaborazioni del Fantasy Day 2026, tra cui quella con il Festival del Giallo Città di Napoli e Romance Book Party. Questa sinergia ha dato vita al percorso innovativo CrossOver Partenopei, partito online ad Aprile 2026; in questo format il Fantasy dialoga con il Giallo e il Romance attraverso interviste con importanti autori del panorama nazionale. I tre Festival che animeranno la prima settimana di Giugno a Napoli e a San Giorgio a Cremano hanno delle attività comuni in programma con interessantissime contaminazioni; in questo modo il pubblico potrà incontrare i propri beniamini durante tutto il weekend.

Tutte le info su www.fantasyday.it e sui social : Fb fantasydayofficial; IG fantasyday_official