Scontro tra furgoni ed autocarro. Feriti i passeggeri

Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 22 maggio, , intorno alle ore 13:00, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, provenienti dai distaccamenti di Aversa e Mondragone, sono intervenute sulla Strada Domiziana, nel comune di Mondragone, a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto due furgoni ed un autocarro.

A seguito del violento impatto, i mezzi sono finiti ai margini della carreggiata, con uno dei furgoni che si è ribaltato.

Giunti immediatamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere gli occupanti rimasti feriti, affidandoli alle cure del personale sanitario presente con diverse ambulanze. I feriti sono stati successivamente trasportati presso le strutture ospedaliere in codice rosso.

Terminate le operazioni di soccorso alle persone, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e collaborato con il personale del soccorso stradale nelle operazioni di recupero dei mezzi e di sgombero della sede stradale, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità.