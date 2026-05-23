Il leggendario Don Backy presenta un “Colpo di Genio” tra letteratura, TV e ambiente

Un evento destinato a diventare una notizia nazionale. Il 26 giugno, l’Arena della Fiera di San Giorgio a Cremano Villa Bruno, accoglierà Don Backy, una delle figure più iconiche della cultura italiana, per un appuntamento che intreccia letteratura, televisione e impegno ambientale. Il celebre artista presenterà al pubblico “Colpo di Genio”, la sua opera letteraria prodotta e distribuita da Dickinson Edizioni, presente alla fiera con un proprio spazio espositivo.

Dal libro alla TV: nasce la serie nazionale firmata Alfonso Gemito

Il progetto non si ferma alla pagina scritta. Dal libro di Don Backy prende vita una serie televisiva nazionale, ideata e scritta dall’autore TV Alfonso Gemito, destinata alla messa in onda sulle principali reti nazionali e sulle piattaforme web TV. Un’operazione culturale che unisce generazioni, linguaggi e pubblici diversi, trasformando un’opera letteraria in un progetto crossmediale di grande respiro.

Il plauso del Ministero dell’Ambiente

L’intero progetto ha ottenuto il riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Ambiente, che ha espresso apprezzamento per il valore educativo dell’iniziativa. Durante l’evento, Don Backy dedicherà un momento speciale ai giovani e al pubblico, rilanciando il suo storico appello ecologista:

«Salviamo i prati».

Dichiarazione ufficiale,Gemito e Dickinson Edizioni :

«Siamo profondamente grati al Ministero dell’Ambiente per aver riconosciuto l’alto valore del nostro intento. Unire la penna di un mito come Don Backy alla forza della serialità televisiva significa lanciare un messaggio potente e necessario per la difesa della nostra Terra».

PROGRAMMA UFFICIALE – 26 GIUGNO

La giornata si aprirà alle 17:30 accredito stampa e media: giornalisti, fotografi e troupe televisive saranno accolti presso l’Arena della Fiera per seguire da vicino ogni momento dell’evento.

Alle 18:00 prenderà il via la conferenza stampa di apertura, con gli interventi dell’editore di Dickinson Edizioni e dell’autore televisivo Alfonso Gemito, che presenterà in anteprima la serie TV nazionale tratta dal libro.

Alle 18:30 salirà sul palco Don Backy per il suo attesissimo discorso: un viaggio tra letteratura, memoria artistica e impegno ambientale, con un focus dedicato ai giovani e al futuro del pianeta.

A partire dalle 19:00, spazio all’incontro con i fan: foto, firma‑copie e un dialogo diretto con il pubblico, in un momento pensato per sensibilizzare le nuove generazioni sul tema «Salviamo i prati».

La serata si concluderà alle 20:30 con i saluti istituzionali e i ringraziamenti finali al pubblico, alle istituzioni e ai partner della Fiera di San Giorgio a Cremano.