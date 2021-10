Il Francavilla continua a vincere, Altamura fa il colpaccio a Cerignola

Con un secco 5-0 il Francavilla liquida il Sorrento e continua il suo grande periodo di forma, cade invece il Nola in trasferta sul campo del Lavello. Vincono nei rispettivi scontri diretti Casertana e Nocerina, i falchetti hanno superato per 1-0 il Casarano, mentre la Nocerina liquida per 2-1 il Gravina. Ma il colpaccio di giornata e dell’Altamura che sbanca a sorpresa Cerignola.

Pubblicità elettorale

Risultati: Bitonto-San Giorgio 2-1, Brindisi-Rotonda 0-2, Casertana-Casarano 1-0, Francavilla-Sorrento 5-0, Lavello-Nola 4-0, Nardo-Bisceglie 1-1, Mariglianese-Molfetta 1-1, Marino-Fasano 1-1, Nocerina-Gravina 2-1, Cerignola-Altamura 0-1

Classifica: