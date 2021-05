Il fratello di Inzaghi può regalare una speranza al Benevento

Domani sera allo stadio “Olimpico” di Roma si recupera la sfida tra Lazio e Torino, una sfida che interessa da vicino anche il Benevento, nel caso in cui la Lazio batta il Benevento per i campani ci sarebbe ancora l’occasione di restare in serie a. Ovviamente però c’è da dire che in casa Lazio il non aver più obbiettivi potrebbe giocare un brutto scherzo ad Inzaghi e company, il Torino dal canto suo cercherà a tutti i costi di portare un punto a casa che vorrebbe dire salvezza, troppo rischioso arrivare domenica prossima e giocarsi lo scontro diretto contro il Benevento. Vedremo se il fratello di Pippo riuscita a fare un bel regalo al fratello.