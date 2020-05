Il Generale di Brigata Nicola Terzano assume il comando della Divisione “Acqui” di Capua

CAPUA (CE) – Un nuovo ciclo di comando si è aperto venerdì, 8 maggio 2020, alla Divisione “Acqui” di stanza presso la Caserma “Oreste Salomone” di Capua. Il Generale di Brigata Nicola Terzano, già Vice Comandante della Divisione “Acqui”, è il nuovo comandante della Divisione “Acqui”. Il Generale Terzano ha sostituito il Generale di Divisione Fabio Polli che andrà a ricoprire il prestigioso incarico di capo di Stato Maggiore del Corpo d’Armata di Reazione Rapida Italiano della NATO (NRDC – ITA) a Solbiate Olona.

Per il Generale di Brigata Nicola Terzano si apre una nuova sfida in territorio campano, dopo il comando, sino a giugno 2018, della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”. Il passaggio di consegne, si è svolto in modalità videoconferenza, all’interno della caserma “Oreste Salomone” di Capua (Caserta) alla presenza del comandante delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Rosario Castellano. La Divisione “Acqui” ha alle proprie dipendenze le 5 Brigate operative del Centro-Sud Italia e delle Isole, “Granatieri di Sardegna”, “Aosta”, “Pinerolo”, “Sassari”, “Garibaldi” ed il Reparto Comando e Supporti Tattici “Acqui”, per un totale di circa 22 mila unità.

La Divisione “Acqui”, a partire dall’inizio di quest’anno, ha conclusa la sua nuova ricollocazione dalla storica sede presso la Caserma “Cavalleri” di San Giorgio a Cremano nella nuova sede di Capua, garantendo così la continuità dell’azione di comando e controllo sulle Brigate dipendenti.

Sotto la guida della Divisione “Acqui”, le Brigate dipendenti hanno intensificato le attività addestrative di reparto e di specialità, e allo stesso tempo, in linea con l’ottimizzazione delle risorse a disposizione e dell’impiego delle aree addestrative, hanno sviluppato nei poligoni nazionali numerose esercitazioni a fuoco di gruppo tattico, che hanno permesso di consolidare e perfezionare quelle capacità operative fondamentali per l’assolvimento dei compiti assegnati alle unità sia sul territorio nazionale che nelle operazioni all’estero.

Il Generale di Brigata Nicola Terzano, 52 anni, nato a Gorizia, si può considerare un maremmano d’adozione in quanto ha già servito lo stendardo del “Savoia Cavalleria” dal 1995 al 2000 e nel biennio 2007 – 2008 al comando del gruppo Squadroni. Sposato con Francesca e padre di due figli, Alessia di 22 anni e Matteo di 14, Terzano nella sua carriera ha svolto incarichi presso lo Stato Maggiore dell’Esercito ed in ambito interforze, sia presso il Comando di Vertice Interforze (COI), quale capo divisione J5 Piani, che presso l’Ufficio Generale del Segretario Generale/DNA. È stato impiegato nel teatro balcanico e libanese e può contare altresì su due esperienze formative in Romania e negli Stati Uniti.