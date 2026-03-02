Il giovane Francesco non ce l’ha fatta

Maddaloni- Tristezza infinita in città per Francesco che ha lasciato questo mondo ad appena 21 anni.

Cade dal balcone

Giovedì avevamo dato notizia di quello che era stato un tentativo di suicidio. Tentativo che si è trasformato in suicidio nonostante i soccorsi.

In ospedale hanno tentato in tutti i modi di salvarlo, intervenendo anche chirurgicamente. La sua vita era appesa ad un filo. Filo che si è appena spezzato.

Una morte che lascia attoniti e ci pone ancora una volta interrogativi sulla fragilità di una generazione che grida aiuto.

Condoglianze alla famiglia dalla nostra redazione