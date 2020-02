Il Gruppo Italia Viva “Punzecchia” l’ amministrazione. “Marino capace a intercettare finanziamenti meno ad usarli”

Complesso monumentale del Belvedere di San Leucio – Progetto Art Bonus:

Caserta.Assistiamo ancora una volta ad una strumentalizzazione del patrimonio cittadino ed un’incapacità di finalizzare gli investimenti in maniera duratura e efficace per i servizi ai cittadini.

Troppe sono state, fino ad ora, le occasioni sprecate per concretizzare, in un tangibile cambiamento, le opportunità derivanti da fondi straordinari e non. Solo per citare gli ultimi: circa due milioni ottenuti per le Universiadi e altrettanti ottenuti per il Pon inclusione. Investimenti di cui la città poco, se non nulla, ha beneficiato. Se da un lato è del tutto evidente la capacità del sindaco a intercettare nuovi finanziamenti, dall’altra parte è palese e sotto gli occhi dell’intera comunità, l’utilizzo che degli stessi viene fatto.

L’ultimo esempio è quello della Conad, che – pur essendo venuta alla ribalta in queste ore (come si apprende da alcune testate giornalistiche) per l’apertura di un ennesimo centro commerciale nonostante l’indirizzo politico largamente contrario – nell’ambito del progetto Art-Bonus ha meritoriamente donato circa € 90.000 per il recupero del Complesso monumentale del Belvedere di San Leucio.

Apprendiamo che questi fondi serviranno non solo a creare un tour multimediale ma anche una cassa automatica per il pagamento delle visite e prenotazione delle stesse nonché per la videosorveglianza del complesso e tanto altro.

Visti gli attuali costi pubblicati in determina per l’assistenza al sistema di videosorveglianza cittadina, e sapendo quanto è costato in altri siti monumentali un sistema di tour virtuale e i sistemi di prenotazione e pagamento automatizzati, riteniamo che o stiamo sprecando risorse comunali nella gestione e manutenzione ordinaria di attrezzature ormai vetuste o vedremo ben poco di quanto promesso dai documenti di gara.