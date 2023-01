Il lavoro crea il futuro: al Belvedere l’VIII congresso provinciale Cgil

“Il lavoro crea il futuro”: è questo il tema dell’VIII congresso provinciale della Cgil di Caserta in programma il 9 e il 10 gennaio al Belvedere di San Leucio. La due giorni, vuole essere l’occasione per aprire un confronto serio con istituzioni, imprese, associazioni di categoria e parti sociali mettendo al centro problematiche e prospettive della provincia di Caserta. La segretaria provinciale Sonia Oliviero ha fissato cinque parole chiave intorno alle quali costruire una piattaforma di lavoro da portare avanti oltre il congresso. «Pace, lavoro, giustizia sociale, ambiente e legalità sono le cinque direttrici lungo le quali dobbiamo costruire il futuro di questa provincia – ha evidenziato la segretaria – il nostro congresso vuole essere l’occasione per aprire una discussione schietta, se vogliamo anche aspra tra tutti gli attori del territorio in modo da costruire una piattaforma in grado di accompagnare quel processo di crescita sociale ed economica che il nostro territorio attende da tempo». Ricco il parterre degli ospiti ai lavori del congresso. Attesi tra gli altri il direttore generale dell’Asl Amedeo Blasotti, quello sanitario Enzo Iodice, il presidente di Confindustria Caserta Beniamino Schiavone, il presidente della Camera di Commercio Tommaso De Simone, la presidente dell’Asi Raffaella Pignetti, il rettore dell’Università Vanvitelli Gianfranco Nicoletti. Porteranno ancora il loro contributo alla discussione il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo, il questore di Caserta Antonino Messineo, il sindaco di Caserta e presidente dell’Anci Campania Carlo Marino, il direttore del dipartimento di Economia dell’Università del Molise Gianni Cerchia, il professore di Economia e politica dello sviluppo dell’Università Orientale Achille Flora e padre Alex Zanotelli oltre ai rappresentanti del mondo sindacale e ai vertici di tutte le associazioni di categoria.