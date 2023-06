Il Liceo ” Federico Quercia”e’ tra i vincitori del concorso a : ” Shoah: comprendere e’ impossibile, conoscere e’ necessario”.

Marcianise. Il Liceo ” Federico Quercia”, di cui e’ Dirigente Scolastico

il Dott. Diamante Marotta, e’ tra i vincitori del concorso bandito dalla

Regione Campania : ” Shoah: comprendere e’ impossibile, conoscere e’

necessario”. La premiazione si e’ svolta giovedi’ 8 giugno 2023, a partire

dalle ore 9.00, presso l’Auditorium della Giunta Regionale a Napoli- isola

C3 del Centro Direzionale.

Un evento fortemente voluto dall’Assessora Lucia Fortini- con delega alla

Scuola, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili- la quale ha

accolto le scuole premiate coinvolgendo gli studenti in osservazioni e

riflessioni sulla tematica piu’ generale delle discriminazioni.

“La nostra iniziativa- ha dichiarato Lucia Fortini– vuole promuovere la

partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale-economica-culturale, la

loro crescita verso una condizione di cittadini consapevoli e responsabili.

Riflettere sugli anni della persecuzione ebraica per sviluppare un antidoto

culturale contro ogni nuova forma di discriminazione dei popoli: questa la

missione del bando di selezione per il Concorso denominato “Shoah:

Comprendere è impossibile, conoscere è necessario””.

Al fianco di Lucia Fortini, il Dott. Pagliarulo Giuseppe e la Dott.ssa Miriam Cardone,

Funzionari della Regione Campania per le Politiche Giovanili, la Dott.ssa

Teresa Zannella di Sviluppo Campania e la Dott.ssa Valentina Sorrentino per

Anci Campania Giovani.

Il Liceo “ Federico Quercia” e’ risultato tra i vincitori per il progetto

“ I GIUSTI, LA MEMORIA ED IL GIARDINO”, realizzato in partenariato con

l’Unicef di Caserta e con la Regione Campania Sezione Forestale.

Referente del progetto la Prof.ssa Floriana Giuliano supportata dalle

Proff. Luisa Laurenza, Giuseppina Acurzio, Giovanna Paolino. Queste le

classi coinvolte: 3A-3C- 4C-3F-5B.

A ritirare il premio- buoni libro erogati dalla Regione Campania- e

l’attestato di partecipazione, oltre le Docenti responsabili, gli studenti

: Bellopede Giuseppe- Oriano Carlo- Di Bernardo Giulia- Marino Alessia.

” Il nostro liceo- ha dichiarato il D.S. Diamante Marotta– e’ la prima

scuola della Campania ed il primo spazio di Marcianise nel quale e’ stato

inaugurato il Giardino dedicato ai Giusti delle Nazioni , coloro che,

cioe’, hanno salvato vite umane lottando contro i totalitarismi e contro la

criminalita’ organizzata. L’iniziativa rientra nella campagna Unicef ”

Cambiamo Aria” , incentrata sulla tutela dell’ambiente e della

sostenibilita’, e partecipa al percorso Unicef Caserta ”

Scuola Amica dei Bambini e degli Adolescenti”. Nel cortile dell’istituto, gli studenti hanno

realizzato un ‘area , che, per l’appunto, e’ stata intitolata Viale dei

Giusti, per commemorare i Giusti della Campania, e nella quale quale e’

stata apposta una targa commemorativa accanto ad un albero di ulivo –

simbolo della pace. Sono ben 15 i Giusti del “Quercia” e per ognuno di essi

e’ stato piantato un leccio, offerto dalla Regione Campania- Sezione

Foreste.

Ma non e’ tutto. Nei giorni scorsi, accompagnato dalla Presidentessa

dell’Unicef Caserta, Prof.ssa Rosalia Pannitti, si e’ recato a visitare il

Giardino dei Giusti del ” Quercia” l’Avv. Filiberto Imposimato, figlio di

Franco Imposimato, vittima della camorra a cui i ragazzi di Diamante

Marotta hanno dedicato un leccio nel Viale dei Giusti della scuola.

Ad accogliere Rosalia Pannitti e Filiberto Imposimato, il collaboratore

Vicario Prof.Pasquale Delle Curti, le Proff. Floriana Giuliano, Luisa

Laurenza e Giovanna Paolino, oltre che la Prof.ssa Raffaela Cecere, ed una

delegazione di studenti che hanno partecipato al progetto.

” Abbiamo vissuto, tutti insieme, una profonda condivisione emotiva – ha

dichiarato la Presidentessa Pannitti- Intensi momenti di commozione, di

storia, di emozioni”.

A sua volta Filiberto Imposimato si e’ inginocchiato dinanzi al leccio

dedicato a Franco e poi ha raccontato ai ragazzi particolari legati alla

vita di suo padre e al suo omicidio.

” Sono molto felice-ha concluso Imposimato