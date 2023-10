IL LICEO ” QUERCIA” TRIONFA AI CAMPIONATI ITALIANI DI PUGILATO

Grande risultato per la boxe marcianisana ai Campionati italiani di pugilato di Copertino (Le): Ciro Delle Curti si è laureato campione italiano nella categoria youth 75 KG. E’ la conferma di una crescita esponenziale dell’atleta delle Fiamme Oro, che già aveva conseguito una bellissima medaglia d’argento ai recenti Campionati europei di Yerevan in Armenia. La finale è stata un derby di Marcianise e del “Quercia”: all’angolo opposto, Giuseppe Cirillo, studente della 4N liceo sportivo e atleta in forza all’Excelsior Boxe. I due boxeur hanno dato vita ad un bellissimo match, con colpi di alta scuola. All’angolo di Delle Curti, i maestri Antonio Brillantino, Francesco Rossano e Luigi Gallo. A quello di Cirillo, il maestro Enzo Brillantino. Altra particolarità, a conferma della grande tradizione pugilistica marcianisana, che sempre si rinnova, il confronto tra i due fratelli Brillantino, figli dell’indimenticabile Maestro Domenico. Di grande rilievo anche le performance di Dario Delle Curti, della 5N liceo sportivo, e di Gaspare Raucci, della 3L liceo classico, che portano a casa una prestigiosissima medaglia d’argento. Per il pugilato femminile importante affermazione al torneo Round Robin, valevole per l’ingresso nella squadra nazionale, per Maddalena Golino della 2G liceo scienze applicate, che porta a casa la medaglia d’oro. Condizionata da un’attacco febbrile la performance di Sofia Santonastaso della 1N liceo sportivo, che conquista comunque un prezioso bronzo. La comunità del liceo “Quercia”, rappresentata dal dirigente scolastico Diamante Marotta, accoglierà orgogliosa i suoi giovani grandi atleti