Il magistrato Paolo Itri venerdì 11 novembre al “Giordano Bruno”. Arte, musica e cultura con “Ultimo ballo in maschera”

Nuovo appuntamento il 11 novembre con «Ultimo Ballo in Maschera» al “Giordano Bruno”

MADDALONI (Caserta) – Il ritmo serrato degli eventi porta alla organizzazione di una nuova serata della rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» ritorno e presenza sul territorio”, II° edizione.

L’ evento è presentato da Lucia Grimaldi con riprese audiovisive di Franco Trifirò e scatti di Michele Pagliaro.

Alle 17.00 aprirà il pomeriggio la performance “Ferro battuto“ a cura del Maestro fabbro Michele Affinito nel chiostro dell’ex monastero francescano.

Successivamente gli intervenuti si sposteranno nello storico salone per partecipare alla performance musicale del Maestro Andrea PANEI DI LAZZARO al pianoforte con “NOTE E SUGGESTIONI”, ovvero musica classica, musica leggera e brani inediti dell’autore.

Sempre nel meraviglioso salone con la tela settecentesca più grande del mondo prosegue l’evento con la Performance di danza PROTAGONISTI BALLET con la coreografia di Monica Moraldo.

Da qui la presentazione del lavoro discografico di Andrea PANEI DI LAZZARO.

Finito il momento delle performance artistiche si passerà alle presentazioni bibliografiche.

Per la serata dell’11 novembre sono state organizzate le presentazione dei libri di Paolo Itri dal titolo “IL MONOLITE STORIE DI CAMORRA DI UN GIUDICE ANTIMAFIA” e di Andrea Di Lazzaro dal titolo “MARIO PLACANICA IL CARABINIERE DISTRUTTO DALL’ATTO DOVUTO”. Si ricorda che Mario Placanica e Carlo Giuliani sono vittime del G8 Genova 2001.

Le relazioni e il dibattito saranno aperti dagli ospiti, ovvero le autorità politiche, religiose, militari presenti, dal dott. Antonio Savino (presidente nazionale UNAC Unione Nazionale Arma Carabinieri), dal dott. Ferdinando Terlizzi (cronista giudiziario autore di vari libri su delitti avvenuti in Terra di Lavoro), dall’on. Antonio Del Monaco, dall’editore Giuseppe Vozza, da Domenico Farina (Operatore dei VV. F. Capo squadra) e dal Promoter di libri Alessandro Mastrocola.

La chiusura dei lavori sarà affidata a una performance musicale a cura di Andrea PANEI DI LAZZARO.

Nei prossimi giorni, e anche dopo l’evento, contributi anche fotografici e curiosità saranno disponibili sul canale YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCX8Yn68f3CmHNct7M4TughA e nella pagina social dedicata https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera. Si allegano alcuni scatti della serata del 29 ottobre 2022.

Dunque non resta che rinnovare l’invito per la rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» prevista per venerdì 11 novembre 2022 dalle ore 17.00.

Gli organizzatori, i collaboratori e i partners (si allega al presente comunicato elenco dettagliato) ringraziano quanti interverranno.

Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a ultimoballoinmaschera@gmail.com.