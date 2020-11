Il maltempo devasta la città di Santa Maria Capua Vetere

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il forte vento che ci sta caratterizzando in questi giorni non sta risparmiando nessuno. Questa volta a pagarne le conseguenze è Santa Maria Capua Vetere che si distrutte e scaraventate inferriate, lampioni, insegne e pannelli pubblicitari. Molti danni sono stati riscontrati in via Santella dove un pannello pubblicitario con la relativa struttura in ferro, si è ripiegato su se stesso abbattendosi violentemente in strada. Alcuni pannelli impiegati per i lavori di ristrutturazione dell’arco di Adriano sono precipitati in strada. In via Firenze alcuni lampioni per la pubblica illuminazione sono divelti e pericolanti.

Tanta è stata la paura per i cittadini che, nelle proprie abitazioni, sono stati colpiti a causa dei crolli delle inferriate.

Attualmente le forze dell’ordine stanno cercando di contenere i danni