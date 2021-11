Il MCDONALD’S di prossima apertura a Caserta

A Caserta, sta per sorgere nei pressi del centro commerciale IPERION un altra filiale della popolare catena per quanto concerne Hamburger e patatine, ossia il Mc Donald, la cui sede è in progettazione e costruzione a Via P. Borsellino.

Si stanno aprendo opportunità lavorative per quanto concerne la catena di negozi anche per la sede di Caserta, si ricercano operatori fast food e non soltanto.

L’operatore fast food ha varie mansioni, tra cui tra i vari compiti lavorativi che sono richiesti sono pulisce e mantenere in ordine tutte le varie postazioni, gli ambienti di lavoro e le attrezzature; lavora a tutte le postazioni rispettando le procedure di sicurezza previste; rifornisce di prodotti e materiali necessari per lo svolgimento dell’attività le diverse aree di lavoro; prepara, rispettando le procedure, tutti i prodotti per la vendita al pubblico; riceve gli ordini dei clienti, li batte in cassa, assembla l’ordine, richiede ordini speciali, riceve il pagamento e chiude la transazione; rispetta le procedure di sicurezza nella gestione della cassa; si occupa di preparare le celle frigo/freezer, l’area di stoccaggio e poi di scaricare e stoccare i prodotti e il materiale consegnato al ristorante; esegue tutte le attività previste nell’apertura e chiusura del ristorante; conosce e rispetta le procedure di conservazione e di avvicendamento dei prodotti nell’armadietto di transizione, nell’area di stoccaggio e nelle celle frigorifere”, si legge nella descrizione della posizione lavorativa.

Per coloro che vogliono inoltrare la candidatura, si fa qualche cenno ai requisiti per quanti possono essere interessati a mandare curriculum o eventualmente a sostenere colloqui conoscitivi finalizzati all’assunzione.

Si precisa altresì, E’ necessario, inoltre, essere automuniti e disponibili a lavorare su turni, anche notturni. (Clicca qui per candidarti) , tra i vari requisiti risulta necessario avere almeno in diploma di scuola media secondaria.