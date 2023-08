Il miele grande protagonista delle feste e delle sagre del Sannio con il progetto di apiario etico di Miele Goccedoro

Ruviano – Le api svolgono un ruolo cruciale a favore dell’ecosistema. Dal 2017, il 20 maggio di ogni anno si celebra la Giornata mondiale delle api, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, volta alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza delle api e degli impollinatori. Nel contempo, questa giornata è anche un’opportunità per esperti, politici e gente comune per definire attività concrete che garantiscano la sopravvivenza delle api. Infatti la durata media della vita delle api si è ridotta del 50 % negli ultimi 50 anni. Una delle cause di questa diminuzione è sicuramente la mancanza di un habitat dove le api possano trovare cibo nutriente. Per questo motivo è importante dare loro uno spazio, anche piccolo, in cui trovino il nutrimento necessario. Incrementare la presenza di fiori come calendule, tulipani e margherite, può essere di aiuto, così come utilizzare miele biologico o locale, prodotto con criteri tali da garantire che le coltivazioni intorno agli apiari siano prive di prodotti chimici che, se da un lato, uccidono i “nemici” della pianta coltivata, dall’altro sono letali per gli insetti essenziali alla sopravvivenza degli ecosistemi. Sul nostro territorio tanti sono gli apicoltori che si stanno prodigando in questa direzione. Tra i più antichi, che spesso incontriamo nelle feste e nelle sagre del nostro territorio, in particolare nel Sannio e nell’alto Casertano, c’è un giovane imprenditore di Ruviano che non si limita solo a produrre miele, propoli e tanti altri prodotti, ma ha impiantato un articolato progetto di avvicinamento a questo mondo destinato ai bambini attraverso incontri con le scuole. Miele Goccedoro nasce nel 1939 da una grande passione e tradizione famigliare e produce un Miele organico 100%, un progetto etico per la tutela del patrimonio apistico e la valorizzazione del territorio. L’amore per la terra si tramanda di generazione in generazione ed ora la nuova generazione cerca di stare al passo con i tempi puntando il focus sulla formazione e sensibilizzazione dei giovani in primis, nelle scuole e attraverso le fattorie didattiche, dove si entra nel magico mondo delle api diventandone un ambasciatore; con gli stessi valori di eticità e sensibilità propone oltre al miele di acacia, coriandolo, castagno e millefiori rigorosamente non pastorizzati, anche caramelle senza glutine e lattosio, morsetti secondo una ricetta antica, propoli analcolico e polline deumidificato.

Una delle più importanti funzioni del miele è quella antibatterica e antibiotica: Oltre a fermare le infezioni superficiali, il miele attenua i sintomi delle ulcere gastriche ed è utilizzato per il trattamento della diarrea che, soprattutto nei bambini, può essere pericolosa perché causa disidratazione. Il miele è poi efficace contro la stipsi, poiché contiene grandi quantità di fruttosio che conferisce un potere dolcificante particolare e un prolungato effetto energetico.

A seconda del tipo di miele cambiano anche le proprietà terapeutiche: il miele di acacia agisce positivamente sull’apparato digerente, il miele di bosco è indicato negli stati influenzali, il miele di arancio ha proprietà cicatrizzanti, il miele di girasole è antinevralgico, febbrifugo, consigliato contro il colesterolo. Ancora, il miele di erica è ad azione antireumatica, antianemica, il miele di tiglio seda i dolori mestruali, è calmante, diuretico e digestivo, mentre il miele millefiori ha un’azione disintossicante sul fegato. Una delle peculiarità di questa azienda è il miele di Coriandolo, che è molto indicato per persone che soffrono di disturbi intestinali, contro stitichezza, coliche e gastrite. Non solo, è adatto per migliorare il sistema circolatorio, come digestivo per una corretta digestione. Non solo, ricco di vitamine come ferro e magnesio e come antibiotico naturale. Il miele di Coriandolo è un dolcificante naturale, utilizzato in tisane e bevande, ma anche in ricette per piatti salati e prelibati contenenti carni e formaggi. Le caratteristiche e gli usi di questo miele raro e pregiato sono moltissime.



Oltre il miele tanti altri sono i prodotti che nascono grazie al lavoro di questi insetti laboriosi ed organizzati, che dai loro alveari forniscono benessere naturale e danno un grande esempio di comunità laboriosa e produttiva. In modo particolare va evidenziata la produzione di polline, ricco di polifenoli che accelera il metabolismo, combatte il colesterolo cattivo e stimola la prostata.

Per visitare gli alveari ed entrare nello straordinario mondo di questo apiario etico, unico nel suo genere contattare la pagina Facebook e/o Instagram di Miele Goccedoro.