Serviva una vittoria al Milan per continuare a sperare nello scudetto, ma la squadra di Pioli si è fatta fermare dal pareggio 1-1 con la Sampdoria. Un pari che non solo forse fa dire addio al sogno scudetto, ma che complica e non poco anche la qualificazione alla champions, certo il vantaggio anche se di poco c’è ancora ma se la squadra di Pioli vuole tornare in champions, dovrà darsi una mossa.